الشارقة والعين يكتسحان استطلاع أكثر الأندية شعبية في الإمارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحقق الشارقة والعين، تقدماً كبيراً على أندية الوحدة والوصل وشباب الأهلي والنصر، في استطلاع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأصوات الجماهير حول أكثر الأندية الإماراتية شعبية، من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه على الموقع الرسمي للاتحاد على الانترنت، والممتد حتى يوم الخميس المقبل.

وشارك حتى الآن في التصويت، 35523 شخص، وحصل الشارقة على نسبة 44% من أصوات المشاركين حتى الآن، ويأتي العين في المركز الثاني بفارق 1% فقط أي بنسبة 43%، وبفارق كبير جداً يأتي الوحدة ثالثاً بنسبة 7%.

ويأتي الوصل رابعاً بنسبة 4%، وشباب الأهلي خامساً بنسبة 2%، والنصر سادساً وأخيراً بنسبة 1% فقط، ويشهد الاستطلاع حالة من الهدوء مع استقرار نسبة المشاركة، مما يصعب معه توقع تغيير كبير على نتيجة التصويت خلال الساعات الأخيرة قبل اغلاق الباب امام أصوات الجماهير.

وكان الاتحاد الآسيوي للكرة، قد أشار في تقريره إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً كروياً مثالياً على صعيد الأندية والتنافس فيما بينها على امتداد المسابقات الكروية المحلية، وإلى أن الكرة تحظى هنا بالكثير من الشغف والانتماء بين الجماهير التي تساند فرقها، والمساهمة الكبيرة بانتشارها خارج حدود البلاد.

وأوضح أن هذه الاستطلاع، جاء للإجابة على تساؤلات الجماهير حول النادي الأكثر شعبية، من خلال طرح مباشر للسؤال، وأن الجماهير صاحبة القرار، وأكد أن اختيار الأندية الإماراتية الستة، جاء انطلاقاً من عدد البطولات والألقاب التاريخية والحضور الجماهيري، وللأندية ذات الباع الكبير في التمثيل الخارجي للإمارات في مختلف المسابقات الكروية.

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