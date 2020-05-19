"المندوس" يستضيف الحارس علي خصيف

المصدر: متابعة – محمد فضل

استضاف برنامج المندوس والذي يُبث على قناة سماء دبي الفضائية مساء اليوم وعلى الهواء مباشرة اللاعب الدولي علي خصيف حارس منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة الذي أبدى سعادته بالتواجد بمركز المسح بإمارة الفجيرة مشيراً الى إن تطوعه في هذه الفعالية يعد واجباً وطنياً " مشيراً إلى أن العمل التطوعي خاصة في ظل هذه الظروف يكسبه خبرات ومهارات جديدة من خلال تعامله مع شرائح متنوعة من الأطباء وغيرهم " .

و أضاف خصيف أن دور الرياضيين ولاعبي كرة القدم مهم للغاية خلال هذه الفترة لما له من تأثير كبير على بقية أفراد المجتمع لذلك فإن التزامهم بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل وأداء تدريباتهم المختلفة والحفاظ على لياقتهم البدنية عبر البرامج المقررة من الأجهزة الفنية لأنديتهم رسالة واضحة لبقية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

كما حث خصيف الجمهور على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بمواعيد التعقيم الجديدة والتي ستكون من الثامنة مساءاً اعتباراً من يوم الاربعاء القادم .

ووجه خصيف الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة ولكل الرياضين الذين تطوعوا من خلال مراكز المسح المختلفة في امارات الدولة من اجل المشاركة في هذا الواجب الوطني ضمن فعاليات الحملة الوطنية " الإمارات تتطوع"

واشاد خصيف في ختام حديثه بمقدم برنامج المندوس عبد الله اسماعيل مشيراً الى انه لا يوجد خاسر في برنامج المندوس والكل فائز مع عبد الله اسماعيل .

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