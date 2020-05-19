3 أندية بدأت باسم العروبة في الإمارات

المصدر: دبي - العوضي النمر

مع اللبنة الأولى لمزاولة كرة القدم في الإمارات بشكل منظم، برز اسم «العروبة»، تزامناً مع المد القومي العربي في ذلك الوقت، حيث ظهر نادي العروبة، في إمارة الشارقة والذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكان أحد لاعبيه، واندمج في نادي الخليج، ليصبح اسمه نادي الشارقة الحالي، كما ظهر العروبة في منطقة جميرا بدبي، وهناك فريق آخر يحمل اسم العروبة يتبع إمارة الفجيرة، ولا يزال تحت هذا الاسم، ويلعب في دوري الدرجة الأولى.

البداية من الشارقة

في عام 1966، برز نادي العروبة في الشارقة، وتحديداً في منطقة ميسلون، وكان يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين ، وفي عام 74/‏‏‏1975، تم دمج نادي العروبة ونادي الخليج، وأعيد إشهاره تحت اسم نادي الشارقة وسجل بوزارة الشباب والرياضة تحت رقم (3) بتاريخ 7/‏‏‏8/‏‏‏1978، ويعد نادي الشارقة أول بطل دوري عام 1973-1974وحققه باسم نادي العروبة، مع المدرب المصري أحمد رفعت.

في جميرا

وشهدت فترة نهاية الستينيات، اتفاق شباب منطقة جميرا في دبي، على تأسيس نادٍ باسم العروبة، ونظراً لظروف دراسة عدد منهم خارج الدولة، وانشغال البعض الآخر، تم دمج النادي في نادٍ آخر باسم الشعلة، وأسسا نادي الزمالك، وفي عام 1972 تبرع المغفور له سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، بإنشاء مقر للنادي في منطقة زعبيل، وتغير اسم النادي إلى الوصل، وكان من أبرز الأعضاء المؤسسين: سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم والشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وبخيت سالم وسيف فارس وغانم فارس وسهيل فارس وداوود خليفة وإبراهيم خليفة ومحمد عبدالكريم وإبراهيم مبارك وسالم أحمد وخميس أحمد سالم وعبدالله ناصر.

في الفجيرة

ويعد نادي العروبة أحد الأندية العريقة في إمارة الفجيرة، حيث أسس بتاريخ 1-10-1972، ومنذ تأسيسه بدأت مشاركاته في معظم الأنشطة وبكافة مراحلها، وهو أحد الأندية المكملة لدائرة المنافسة، وإحدى المؤسسات الوطنية التي واكبت الحركة الرياضية منذ بدايتها .

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