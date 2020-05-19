أجانب العين استمرار وترقّب

المصدر: العين- طلحة عبد الله

بعد تجميد النشاط الرياضي حتى أغسطس المقبل، يترقب العيناوية قرارات شركة الكرة، الخاصة بمستقبل المحترفين الأجانب، خصوصاً الثنائي الكازاخستاني إسلام خان، والمجري بالاس جوجاك، حيث تنتهى مدة عقديهما بنهاية شهر يونيو المقبل، وبينما أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن مصيرهما مرهون بتقرير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق، بعد نهاية الموسم الحالي، تأكد بصفة قاطعة، استمرار كل من المهاجم التوغولى لابا كودجو، الذي تعاقد معه النادي حتى 2022، والياباني تسوكاسا شيوتاني، الذي تم التجديد له حتى 2021، بعد ظهورهما المتميز خلال الفترة السابقة.

شيوتاني الجوكر

حقق الياباني شيوتاني نجاحاً كبيراً مع العين، وقدم أوراق اعتماده كلاعب متميز بالفريق، منذ أول موسم ظهر خلاله بالشعار البنفسجي، بعد التعاقد معه في يونيو من عام 2017، وأثبت اللاعب (الجوكر)، جدارته منذ الموسم الأول له مع الفريق، بفضل مقدراته الفنية والبدنية، وانضباطه والتزامه وغيرته على الشعار، فضلاً عن تميزه باللعب في أكثر من مركز، وشارك مع العين في 79 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف. ولم يتردد شيوتاني في تمديد عقده لموسمين إضافيين، بداية من الموسم السابق، مؤكد رغبته المتبادلة مع النادي في البقاء بصفوف الفريق.

لابا الهداف

تعاقد العين مع لابا كودجو في يونيو من العام الماضي، قادماً من نهضة بركان المغربي، وفي أول ظهور له بالقميص البنفسجي، أثبت المهاجم التوغولي، حساسية عالية أمام شباك المنافسين، ليدخل قلوب العيناوية، التي كانت تتوق لمهاجم يعوضها رحيل مهاجم الفريق الأسبق، الغاني أسامواه جيان، الذي حقق نجاحات لافتة مع الفريق، وحصل معه على لقب هداف الدوري ثلاثة مواسم، وقاده للتتويج بعدد من الألقاب، وبالفعل، نجح لابا في تأكيد جدارته بتسجيله 26 هدفاً في 27 مباراة بجميع البطولات، وتصدر حتى الآن هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، وأكد اللاعب أنه لا يفكر في الرحيل، بعد أن طاب له المقام في العين.

أمل خان

تعاقد العين مع الكازخستاني بورزهان إسلام خان، في فبراير الماضي، إلى نهاية الموسم الحالي، وقدم اللاعب خلال الفترة القصيرة الماضية، مردوداً فنياً متميزاً في وسط ميدان الفريق، خلال 9 مباريات شارك فيها بجميع البطولات، سجل خلالها هدفاً وصنع 4، وتميز بأخلاقه العالية داخل وخارج الملعب، فضلاً عن انضباطه والتزامه بالتدريبات والتوجيهات، وأكد اللاعب أمله ورغبته الكبيرة في البقاء أكبر فترة ممكنة بصفوف الزعيم، ورجحت مصادر، تمديد تعاقده مع الفريق.

جوجاك خذله التوقف

في فبراير الماضي، أعلن العين ضم المجري بالاس جوجاك إلى كشوفاته، بعقد انتقال حر، حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من نادي اتحاد كلباء، بعد استغناء الأخير عن خدماته، وشارك في 6 مباريات، سجل خلالها هدفين، غير أن توقف الدوري بسبب جائحة «كورونا»، حال دون أن يقدم اللاعب أفضل ما لديه، وهو المعروف بإمكاناته الكبيرة، خلال مشاركاته السابقة مع اتحاد كلباء، وقبله نادي الوحدة، وفيما تحوم الشكوك حول التمديد له بسبب تقدم العمر، غير أن مصادر رجحت أن يستمر اللاعب لموسم إضافي مع الفريق.

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