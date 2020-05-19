النصر وشباب الأهلي يضمّان مواهب «دو لاليغا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، عن انضمام 4 من لاعبي الفريق إلى ناديي النصر وشباب الأهلي وذلك بعد تألقهم تحت القيادة الفنية الإسبانية للمركز، حيث انضم اللاعب لطفي ماشو برفقة زميله مهدي الكمليشي إلى فريقي تحت 21 و17 في نادي النصر، في حين تم اختيار المهاجمين أحمد اليماني وحسين حاوي للانضمام إلى فريقي تحت 21 و17 في نادي شباب الأهلي، ليرتفع بذلك عدد اللاعبين المنضمين من «دو لاليغا» للكفاءات العالية، إلى أندية المحترفين والمنتخبات الوطنية إلى 29 لاعباً، وليقوم المركز بدوره في إمداد الأندية والمنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، من خلال إعدادهم مع مدربين من إسبانيا، نفسياً وبدنياً لممارسة كرة قدم احترافية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للاعبين الشباب في السفر إلى إسبانيا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز