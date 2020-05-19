القيادة المُحفّزة والمُلهمة في ورشة اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، حملت عنوان «القيادة المُحفزة والمُلهمة»، قدمها عبد المحسن زكريا أحمد الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية في جامعة حلوان بالقاهرة، واشتملت على التعريف بالفارق بين القيادة والقيادة المحفزة للفريق، والمهارات الواجب توافرها في المدرب القائد، وصفات المدرب المُلهم لفريقه. وقدمت الورشة، الطرق الناجحة لتطوير دوافع اللاعبين، ومساعدتهم على الشعور بالنجاح، ومواجهة التحديات، والقدرة على تحقيق الأهداف، والتقليل من القلق غير المرغوب فيه.

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