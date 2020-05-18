العروبة يضم البرازيلي رودريجو في صفقة انتقال حر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي العروبة مع البرازيلي رودريجو سيلفا لاعب دبا الحصن السابق في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه الحصن أواخر ابريل الماضي ، وسيحل اللاعب بديلاً عن الفرنسي هاري كريستوفر الذي تم الاستغناء عنه بجانب مواطنه جون مندي .

وكانت ادارة نادي العروبة برئاسة على بن عباد قد كلفت لجنة العقود بالنادي بضرورة ضم مع المحترفين الاجانب والمواطنين، إلى جانب التعاقد مع المدرب الجديد الذي سيحل خلفاً للمدرب المقال المغربي ابراهيم بفود .

وسبق للاعب رودريجو أن خاض تجربة ناجحة مع خورفكان خلال الموسم الماضي توجها بقيادة نسور الخور لدوري الاضواء والشهرة بعد 10 اعوام قضاها الفريق في دوري الهواة، كما نال لقب افضل لاعب اجنبي ضمن مسابقة دوري الدرجة الاولى في ذات الموسم

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