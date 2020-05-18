نيكولاس أنيلكا : يجب أن نستمر على ذات النهج لتخطي أزمة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً رسالة في شهر رمضان المبارك إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات وجميع المسلمين حول العالم مؤكدا فيها إلى أهمية اتباع إجراءات الصحة والسلامة، وكذلك الاستمرار في ممارسة الرياضة.

وقال أنيلكا في رسالته: "إلى كل أصدقائي في دولة الإمارات وفي دبي والعالم، لقد حققنا نجاحًا كبيرًا حتى الآن في مواجهة جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا) من خلال تنظيم حياتنا والقيام بأعمالنا، لذا يجب علينا أن نستمر على ذات النهج حتى نستطيع تخطي هذه الأزمة".

وأضاف أنيلكا: "نعيش في هذه الأوقات في أيام خاصة بشهر رمضان المبارك، لذلك علينا أن نواصل تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية، ويجب علينا احترام كافة التعليمات التي توجهها الحكومة من أجل الحفاظ على الصحة وسعادة أفراد المجتمع، ولابد أن نكون على وعي تام بها ونحافظ على ترك مسافات مع الآخرين لتحقيق التباعد الاجتماعي".

واختتم أنيلكا: "أنصح الجميع بالاستمرار في ممارسة الرياضة بانتظام، ورسالتي للمسلمين أن يحافظوا على صيامهم بأمان، فنحن محظوظون لأننا لا نزال أحياء وبصحة جيدة لنتمكن من الاستمتاع بهذا الشهر الجميل، لذا اقرأوا المزيد من القرآن الكريم وتعلموا المزيد عن دينكم الرائع، عسى الله أن يتقبل طاعاتكم".

وتعد هذه هي المشاركة الثانية لنيكولاس أنيلكا في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة "خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe" ويظهر في هذه المرة أثناء إقامته في دبي مرتديًا قبعة مكتوب عليها "عيال زايد"، مؤكداً عشقه للإمارات وحبه الشديد للعيش على أرضها حيث يرتبط أنيلكا بعلاقة صداقة ومحبة مع دولة الإمارات شأنه مثل العديد من النجوم العالميين الذين يتوافدون باستمرار على الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها ويزورون الأصدقاء كما يديرون بعض المشاريع فيها.

كما يحرص نيكولاس أنيلكا على المشاركة في مختلف المناسبات وحضور الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي والتي حيث حضر مراسم تتويج الفائزين في بطولة كأس دبي للقارات الرابعة لكرة القدم تحت 13 سنة التي نظمها مجلس دبي الرياضي في فبراير الماضي.

ويعد نيكولاس أنيلكا من اللاعبين الذين صنعوا تاريخاً كبيراً في ملاعب كرة القدم، سواء على مستوى المنتخب أو الأندية التي لعب فيها، حيث بدأ مسيرته الكروية في باريس سان جيرمان، لعب في 4 دوريات من الدوريات الخمسة الكبرى، هي الفرنسي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى الدوري الصيني والهندي.

ويعتبر أنيلكا من أكثر اللاعبين الذين لعبوا للعديد من الأندية الكبرى في تاريخ الأندية العالمية، حيث لعب لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وويست بروميتش وبولتون في الدوري الانجليزي، وفنربخشة التركي، ويوفنتوس الإيطالي، وأحرز 125 هدفاً في كل مبارياته في الدوري الإنجليزي.

فاز أنيلكا بكأس الأمم الأوروبية مع فرنسا عام 2000، وكأس العالم للقارات عام 2001، وحصل على 14 لقباً مختلفاً مع الأندية التي لعب لها، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي مرتين، الأولى مع أرسنال عام 1997-1998، والثانية مع تشيلسي عام 2009-2010، وحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2009-2010، وقرر اعتزال اللعب الدولي عام 2010، ثم أعلن اعتزال كرة القدم عام 2016، في نادي مومباي سيتي الهندي.

حصل أنيلكا على جائزة أفضل المواهب بالكرة الإنجليزية موسم 1999 بعد أن نجح في تقديم مستويات رائعة مع فريقه أرسنال تحت قيادة مواطنه أرسين فينجر، وقضى 4 أعوام كاملة مع تشيلسي الإنجليزي وهو ما لم يحدث مع أي نادٍ آخر، لعب 125 مباراة وسجل خلالها 40 هدفاً وحصل على الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد مرتين.

وتشجع مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط وخلك سليم" كافة فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا) وخاصة في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك، كما تهدف إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر.

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