المر بطل فيفا 2020 في الـ «بلاي ستيشن»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

فاز اللاعب خلفان محمد المر، المنتسب لمركز ناشئة خورفكان، بلقب بطولة «البلاي ستيشن» لكرة القدم «فيفا 2020»، التي نظمها مركز ناشئة الشارقة، وشارك فيها 90 شاباً، بهدف تعزيز التواصل الفعّال مع منتسبي مراكز ناشئة الشارقة، تحت شعار «لنتحدى»، ضمن مبادراتها في التعلم عن بعد، لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ منتسبيها في بطولات تنافسية، واستعرض المنتسب خلفان المر، مهاراته في المباراة النهائية للبطولة، التي تقابل فيها مع منافسه خليل إبراهيم الحوسني، عبر منصة الاتصال المرئي «زووم»، وعُرضت أيضاً على قناة ناشئة الشارقة في موقع يوتيوب، من حيث إعداد خطة تشكيل الفريق الذي تسابق به، وحركة اللاعبين في الملعب، حتى تمكن من السيطرة الكاملة على مجريات المباراة، التي تميزت بالهجومية، والفوز بنتيجة 2/1، متصدراً المركز الأول، ليحل في الترتيب الثاني، المنتسب خليل إبراهيم الحوسني.

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