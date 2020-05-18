300 مشارك في «ورشة الطب الرياضي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت بنجاح أمس الأول، ورشة عمل الطب الرياضي وإصابات الملاعب التي نظمها اتحاد كرة القدم بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة أكثر من 300 من الأطقم الطبية والمدربين العاملين في مختلف أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي على محورين أساسيين، الأول تضمن الطب الرياضي بصفة عامة، حيثُ تم مناقشة إصابات الملاعب وأنواعها المباشرة وغير المباشرة ونسبة حدوث كل منها، وتم التطرق لأنواع الإصابات العضلية وأعراضها ومدة الراحة اللازمة طبقاً لتشخيص الحالة، كما تم التطرق لكيفية الوقاية من الإصابات وكذلك نبذة عن الإسعافات الأولية.

وأما المحور الثاني للورشة فتضمن مناقشة إصابات الرباط الصليبي الأمامي أحد أربطة الركبة الرئيسية والمعرض للإصابة خاصة أثناء ممارسة الرياضة، وقدم شرحا تفصيليا للمشاركين عن تشريح الركبة والرباط الصليبي للرياضي، وطرق الوقاية منه باتباع بعض التمارين لتقوية عضلات الساق والعضلات الأساسية بالجسم، والتدريب على تحسين طرق القفز والهبوط خلال ممارسة النشاط الرياضي، كما تم استعراض عوامل الخطر والأسباب التي قد تؤدي إلى إصابات الرباط الصليبي ومنها تغيير الاتجاه أو التوقف بشكل مفاجئ، تلقي ضربة مباشرة في الركبة، الاصطدام بجسم صلب، والأعراض المصاحبة له وتؤكد الإصابة به ومنها، الإحساس بالألم وتورم الركبة، فقدان نطاق الحركة والشعور بعدم الثبات والمضاعفات المصاحبة له مع أهمية قدرة الطبيب المعالج على التشخيص الصحيح، كما ركز محور إصابات الرباط الصليبي على طرق علاجه بعد التشخيص، والبدء فوراً في عملية الإسعافات الأولية السريعة لمعالجة الألم والتورم، ووضع الثلج على الركبة المصابة، والضغط عليها ووضعها على ارتفاع عال، وأهمية الحصول على قسط من الراحة وعدم بذل مجهود، إضافة لاستعراض أحدث الأساليب الجراحية وإعادة التأهيل.

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