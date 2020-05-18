المنتخبات: الانضباط شعار «الأبيض» ولا مكان لغير الملتزمين

المصدر: دبي- العوضي النمر

يتواصل اتحاد الكرة مع الاتحادين الدولي والآسيوي، لمعرفة مصير التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2020 وكأس آسيا 2023، وشدد يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، على أن المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب الأول، لا مكان فيها للاعبين غير الملتزمين والمنضبطين سلوكياً، نظراً لأهمية المرحلة، التي تتطلب كامل التركيز والاستعداد الفني والمعنوي الجيد، من أجل اجتياز «الأبيض» التصفيات، وقال: ثقتنا كبيرة في لاعبينا، وأنهم

على قدر المسؤولية، وإذا حدثت بعض التصرفات لحالة أو اثنين أو حتى ثلاث، فهي تصرفات فردية، ولا تعبّر عن الحالة العامة للفريق، والتزام باقي اللاعبين، وعموماً، لا يوجد التزام تام على مدى الأجيال السابقة، حتى نسلط الضوء على جيل بعينه.

وأضاف: ما يربطنا باللاعبين خلال المعسكرات، الحرص على مكانة دولتنا، وبذل أقصى جهد لإبراز مكانة دولتنا في المنافسات، وإذا حدث أي تجاوزات فردية، فنحن نتعامل معها وفق اللوائح، وإذا كانت اللوائح في حاجة إلي تطوير، فسنقوم بذلك على الفور، والمراجعة تتم بشكل دوري، وفق الواقع الميداني. وعن وجود تيغالي وليما وكايو مع «الأبيض»، قال يوسف حسين: «هذا الثلاثي يملك خبرة كبيرة، ومهارات فنية عالية، ووجودهم يعتبر إضافة لـ «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، ويزيد من قوة دكة الاحتياطي، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة».

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