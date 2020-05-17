3 مدافعين إماراتيين في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختارت الجماهير، لاعبي محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومحمد فايز مدافعي العين، من بين 15 لاعباً يلعبون في الخط الخلفي، ورشحهم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفقاً للإحصائيات الرقمية، للتصويت الجماهيري بين قائمة أفضل المدافعين، لدخول التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا، ومن بينهم أيضاً، مهند سالم مدافع العين، ومحمود خميس وأحمد الياسي لاعبي النصر، والذين لم يحالفهم التوفيق لدخول التشكيلة المثالية المختارة من الجماهير، والمقرر الإعلان عنها نهاية مايو الجاري.

الظهير الأيسر

اختارت الجماهير، محمد فايز، لشغل مركز الظهير الأيسر في التشكيلة المثالية، بحصوله على 61% من أصوات المشاركين في التصويت وعددهم 3878 شخص، وجاء في المركز الثاني محمود خميس بحصوله على 21%، وفي المركز الثالث ويو هاي مدافع شنغهاي اس آي بي جي بحصوله على 9%، واحتل شيرزود فايزييف مدافع لوكوموتيف، المركز الرابع الأخير بحصوله على 8% من الأصوات.

قلب الدفاع

في مركز قلب الدفاع، اختارت الجماهير محمد أحمد وإسماعيل أحمد، بعد حصولهما بالترتيب على 41% و32% من أصوات 6333 شخص شاركوا في التصويت، وحل زميليهما مهند سالم ثالثاً بـ 13%، وليم جونغ-يون مدافع تشونبوك هيونداي موتورز رابعاً بـ 5%، وجاء كل من مقسود كريموف مدافع ناساف، وماثيو ديلبيير مدافع ملبورن فيكتوري، وشي كي مدافع شنغهاي اس آي بي جي في المركز الخامس بحصول كل منهم على 3%.

الظهير الأيمن

في مركز الظهير الأيمن، حصل أحمد الياسي، على 9% من أصوات 16436 شخص شاركوا في التصويت، وحل في المركز الثالث، وجاء علي حمام مدافع زوباهان في المركز الأول بحصوله على 59%، ومحمد إيرانبوريان لاعب تراكتور سازي تبريز، في المركز الثاني بحصوله على 31 %، وفي المركز الرابع الأخير، جاء محمد تريسور لاعب لخويا، بحصوله على 1% من الأصوات.

احصائيات وأرقام

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد رصد احصائيات المدافعين الإماراتيين الثلاثة المختارين لدخول التشكيلة الدفاعية المثالية، وأشار إلى أن فايز، حقق 37 اعتراض ناجح، ونجح في إيقاف المنافس 23 مرة، وتفوق في 51 مواجهة ثنائية، ليتفوق في أي من المهام الدفاعية الرئيسية، لكنه يأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في ثلاثة من أهمها، وهي الاعتراضات، وإيقاف المنافس والتفوق في المواجهات المباشرة، والتي تظهر اتساق وأهمية الظهير الأيسر لفريق العين.

فيما أوضح أن نسبة دقة التمرير لدى محمد أحمد وصلت إلى 85%، وأنه نجح في إيقاف المنافس 27 مرة، وحقق 13 اعتراض ناجح، وبين أن العين تألق في عام 2016، وكان حازماً في الخلف، ومحمد أحمد كان جزءاً من الدفاع الذي أبقى شباكه نظيفة 4 مرات في 9، مباريات، كما بين أن إسماعيل أحمد، سدد على المرمى 11 مرة، ونسبة إيقاف المنافس 100%، وأكد أنه حقق تشتيت ناجح للكرة بنسبة 92%، وهي نسبة أكثر من أي مدافع آخر، إلى جانب النجاح في اعتراض المنافس 15 مرة.

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