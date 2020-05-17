محاربو الإمارات 11 " بدون جمهور يونيو المقبل"

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت اليوم شركة "بالمز الرياضية " الذراع الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو الجهة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من البطولة، بصالة "مبادلة أرينا" في العاصمة ابوظبي يوم 12 يونيو المقبل "بدون جمهور"، وذلك بعد حصولها على الموافقات الرسمية من كافة الجهات المعنية.

وكشفت الشركة أنه تم استقطاب نخبة من المصارعين العالميين للمشاركة في هذا الحدث، والاتفاق معهم على التواجد في أبوظبي قبل الحدث بأكثر من 18 يوما، للخضوع إلى الفحوص الطبية اللازمة والعزل بأحد الفنادق لحين ظهور نتائج تلك الفحص، ثم البدء في التدريبات الأخيرة استعدادا للحدث الذي اكتسب قيمة كبرى في الجولات الأخيرة ليكون أهم بطولة في الألعاب القتالية المختلطة بالشرق الأوسط، وسيتم إجراء فحوصات طبية دورية على اللاعبين قبل البطولة، مع تحديد إقامة اللاعبين بالمعسكر لضمان عدم اختلاطهم بأي شخص، في نفس الوقت الذي سيعزل فيه الحكام الذين سيديرون نزالات البطولة.

ويقول فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير عام شركة بالمز سبورت أن سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية طلب اتخاذ كافة الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المشاركين، بما في ذلك إقامة المنافسات بدون جمهور، مع نقل النزالات على الهواء مباشرة من خلال قناة "أبوظبي الرياضية".

وأوضح درويش: النسخة 11 من " محاربي الامارات" كان من المقرر لها أن تقام في 31 مارس الماضي، ولكن اللجنة المنظمة ارتأت تأجيلها على ضوء العارض الصحي الذي يشهده العالم، ووفقا للموعد الجديد المحدد له 12 يونيو سوف تكون أول بطولة رياضية رسمية تقام في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة، وبالتالي سوف تحظى بمتابعة كبيرة.

وتابع: "تم توجيه الدعوات ل 20 مقاتلا من عدة جنسيات عربية وأجنبية وسيجري تنظيم 10 نزالات من العيار الثقيل، لإسعاد محبي الفنون القتالية المختلطة بالمنطقة، والتأكيد على قدرة الإمارات على التعامل مع كل الظروف، وتخطي كافة المعوقات ونشر الروح الإيجابية في المجتمع".

وحول أهمية النسخة 11 من بطولة محاربي الإمارات أكد درويش أنه بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في النسخ العشر الماضية، لدينا تصميم كبير في الدخول لمرحلة جديدة وتحقيق المزيد من النجاحات على مستوى الانتشار والقيمة الفنية، ونستهدف من إقامة هذا الحدث التأكيد على قدرتنا على الاستمرار مهما كانت التحديات، ولا سيما في ظل مطالبة الكثير من المدن والعواصم العالمية والعربية لاستضافتها وتوفير كل عوامل النجاح لها.

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