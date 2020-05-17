البطائح يجدد عقد البرازيلي الكسندر هداف الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جدد نادي البطائح عقد مهاجمه البرازيلي ألكسندر ميدريوس لموسم ثان على التوالي وذلك بعد الاداء المتميز الذي قدمه اللاعب مع الوافد الجديد لدوري الدرجة الاولى فريق البطائح وتربعه على قائمة هدافي الهواة برصيد 11 هدفاً الى ما قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا

وأكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، أن الادارة تهدف للاستقرار داخل اروقة النادي، والنية تتجه لتجديد عقود اللاعبين المميزين ومنهم البرازيلي الاخر ويندرسون كوستا

واشار إلى انهم وقعوا عقوداً قبيل بدء الموسم الحالي مع المواطنين تستمر لموسمين .وذلك سعيا للحفاظ على لاعبينا من اطماع الاندية الاخرى .

يذكر ان فريق البطائحً ورغم حداثة تكوينه إلا انه أبلى بلاءاً حسناً هذا الموسم قبل التوقف وتمكن من تصدر مجموعته ضمن مسابقة كاس صاحب السمو رئيس الدولة بعد ان غادر المسابقة على يد اتحاد كلباء الذي فاز عليه ضمن مرحلة دور ال16

وعلى صعيد دوري الاولى يحتل البطائح المركز الثالث خلف دبا الحصن الوصيف ويمتلك ٢٩ نقطة ولدبا الحصن 29 فيما يمتلك الامارات المتصدر 39 نقطة .’

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