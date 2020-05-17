عموري" يتصدر مرشحي التشكيلة المثالية للاعبي وسط آسيا"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تصدر عمر عبد الرحمن لاعب الجزيرة الحالي، لدخول التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا، والتي يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحثه عنها من خلال تصويت الجماهير على أبرز النجوم في النسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا، البطولة الأبرز على مستوى الأندية في القارة، في ظل توقف النسخة الحالية من البطولة.

وبعدما بدأت سلسلة الاختيارات، بحراس المرمى والمدافعين، اختار الاتحاد القاري، 9 لاعبين وفقاً للإحصائيات، للتنافس على المراكز الأربعة في منطقة خط الوسط، وأشار إلى ان تصويت الجماهير يستمر حتى يوم السبت المقبل، على أن يتم الإعلان في نهاية مايو الجاري، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور.

ورشح عمر عبد الرحمن "عموري"، لدخول التشكيلة المثالية عن مشاركته مع العين فريقه السابق في دوري أبطال آسيا، وصنع خلالها 58 فرصة، ليكون أفضل لاعب خط وسط في صنع الأهداف، ولعب 6 تمريرات حاسمة، ليكون أيضاً، أفضل لاعب خط وسط في التمريرات الحاسمة، وكذلك 865 تمريرة، ليكون أفضل لاعب خط وسط في عدد التمريرات.

وأشار الاتحاد القاري، أن "عموري" كان مصدر فرح في عام 2016، عندما نسق مسرح العين الهجومي، ووازن بين تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، وكان في المقدمة من حيث صناعة الفرص برصيد 55، وهي أكثر من ضعف الرقم الذي قدمه ليوناردو صاحب المركز الثاني، وساهم في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي ضد فريق الجيش، عندما أحرز هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يسجل مرة أخرى في لقاء العودة، ولم يحرز العين لقب دوري أبطال آسيا الثاني له، لكن "ساحر خط الوسط" حصل على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016.

ويتنافس مع "عموري"، الكوري الجنوبي لي ميونغ جو، عندما كان لاعباً مع العين، إذ لعب 1260 دقيقة، أكثر لاعب خط وسط في عدد دقائق اللعب، ووصلت دقة تمريره إلى 88%، وهو ثاني أفضل لاعب خط وسط في دقة التمرير، وفي الواقع يمكن لحارس المرمى فقط، خالد عيسى وكوون سون تاي، أن يتطابقوا مع اللاعب الكوري الجنوبي في عدد دقائق اللعب

كما كان للتمرير الدقيق للاعب، جودته البارزة من حيث الإحصائيات، لكنه أحرز أيضاً أهدافاً مهمة في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك المباراة النهائية ضد تشونبوك هيونداي موتورز

ويتنافس مع اللاعبين كل من ليوناردو مع تشونبوك هيونداي موتورز، ولي جاي سونغ مع تشونبوك هيونداي موتورز، وجوسيلي دا سيلفا لاعب شاندونغ لونينغ، وو لي لاعب شنغهاي اس آي بي جي، وإحسان بهلافان لاعب زوباهان، ووالتر مونتيلو لاعب شاندونغ لونينغ، وأوسمار باربا لاعب سيؤول.

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