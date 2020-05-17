منصور بن محمد يترأس اجتماع مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لرؤيتها الحكيمة ودعمها و جهودها لحماية الوطن والمجتمع و سلامة أفراده من جائحة- كوفيد 19 وتوفير كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية، والاستعداد لمرحلة ما بعد الوباء، كما ثمن المجلس مشاركة ناديي النصر وشباب الأهلي دبي بمنشآتهما ومنتسبيهما مع منتسبي المجلس و المتطوعين من مختلف التخصصات في الجهود الوطنية لحماية المجتمع من الوباء ضمن خط الدفاع الأول مع العاملين في القطاعين الطبي والأمني من خلال تشييد مناطق الفحص وتشكيل فرق العمل المساندة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الذي عقد عن بعد برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي عضو مجلس الإدارة ، وأعضاء مجلس الإدارة: على بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، د. عبدالله الكرم ، موزة المري، مريم الحمادي، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، و ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود جميع العاملين في خط الدفاع الأول لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لحماية المجتمع في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تلاحمت رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها في توفير الأمن الطبي والغذائي والرعاية المجتمعية والتطور التقني في مجالات التعليم والاتصال، مع جهود فرق العمل الوطنية لحماية المجتمع وسلامة أفراده والاستعداد لمرحلة التعافي في جميع القطاعات، كما عبر سموه عن سعادته للدور الذي لعبته المؤسسات الرياضية من خلال المشاركة بمنشآتها ومنتسبيها في الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، وأيضا بالحرص على التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم النصائح لهم لمواصلة ممارسة الرياضة بشكل مستمر في المنزل أو في الأماكن غير المزدحمة واتباع تعليمات الجهات المختصة في هذا المجال لكون الرياضة سلاح مهم لصحة الفرد والمجتمع.

وتم في الاجتماع التأكيد على أن عودة النشاط الرياضي ترتبط بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة في هذا الشأن، والتنفيذ الحرفي الدقيق لتعليمات وقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي.

كما تم في الاجتماع الاطلاع على تقرير أداء المجلس للفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو 2020 ، و الفعاليات و المبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس خلال تلك الفترة والتي تميزت تحفيز جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة لدورها الكبير في صحة أفراد المجتمع وتنظيم فعاليات تنافسية عن بعد في مختلف الرياضات، وفي مقدمة المبادرات حملة تشجيع التدريب الرياضي في المنزل "خلك نشيط وخلك سليم" التي تفاعلت معها أعداد كبيرة داخل وخارج دولة الإمارات وشارك فيها العشرات من نجوم الكرة والرياضة العالمية، الماراثون المنزلي الأول من نوعه الذي شارك فيه 750 رياضيا من 62 دولة، إطلاق بوابة الفعاليات الافتراضية لتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة ، تحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية "مضمارك في بيتك"، وبطولات الألعاب الإلكترونية، والتي شهدت تنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية افتراضية متنوعة لجميع فئات المجتمع.

وتضمن التقرير العلاقة مع الأندية الرياضية والتأكيد على تنفيذ توجيهات سمو رئيس المجلس للأندية وشركات كرة القدم بتعيين مدرب مواطن مساعد في جميع الفرق الأولى للألعاب الجماعية، ومراجعة الموازنات الحالية والموازنات المقترحة للمواسم المقبلة، إلى جانب اجتماعات الأندية لإنجاز المسودة النهائية لعدد من اللوائح وأدلة العمل المعروضة، وتنظيم ملتقى عن بعد للاعبات أندية دبي ومبادرة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية تضمن تقرير أداء المجلس انشاء مركزين للفحص من فيروس كوفيد 19 في ناديي النصر وشباب الأهلي، وتبرع منتسبي المجلس بالدم، وتطوع منتسبي المجلس للعمل في مركز فحص كوفيد 19 وفي قسم التصاريح لشرطة دبي ومبادرة يوم لدبي للعمل التطوعي، وغيرها.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقرير لجنة التطوير والمستقبل، وتقرير لجنة الاستثمار والمشاريع في المجلس، وكذلك آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 1 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبـي والتي تضمنت: عقد عدة اجتماعات مع مجالس إدارات الأندية، تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية لإدارات الأندية وشركات كرة القدم، وضع 6 سياسات وأنظمة عمل وإصدار 10 أدلة استرشاديه ونماذج معتمدة، وكذلك وضع مؤشرات أداء لإدارات الأندية خصوصا في مجال إدارة عقود اللاعبين وإدارة شؤون اللاعبين والمدربين، ووضع قواعد الإفصاح والشفافية.

كما تم في الاجتماع استعراض الفعاليات والخطط المستقبلية، وعدد من المواضيع الأخرى ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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