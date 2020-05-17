عبدالله خميس: لا أزال على ذمة الوصـل

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد اللاعب العماني عبدالله خميس المعار من نادي الوصل إلى حتا، أنه لا يزال على ذمة «الإمبراطور» لغاية الآن، ولم يجرِ أي مفاوضات رسمية مع أندية أخرى، حيث يربطه عقد مع الوصل لمدة 3 سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن جميع الأخبار المتداولة حول انتقاله، تصل إليه عن طريق «السوشيال ميديا»، إضافة إلى حديث بعض الوكلاء، وأضاف عبدالله خميس لـ«البيان الرياضي»، إن نادي الوصل لم يبلغه رسمياً بنية بيع بطاقته لأي ناد آخر حتى الآن، وملتزم بدوره بالحجر المنزلي، وممارسة التدريبات بصورة يومية، استعداداً للقرار النهائي تجاه مصير دوري الخليج العربي سواء باستئناف المسابقة أو الإلغاء، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع بقية أعضاء فريق حتا في عملية التدريب «الافتراضي» عن بعد، وفقاً للبرنامج المعتمد من قبل المدرب.

تجربة

وأشاد عبدالله خميس المقيد حالياً ضمن فئة المواليد، بتجربته الحالية مع حتا، وقال إن ظروف الإصابة أبعدته عن الملاعب في الموسم الماضي مع الوصل، مشيراً إلى أن زميله عبدالله كاظم هو الذي شجعه على الانتقال إلى حتا، وكشف خميس أن عائلته في الإمارات منذ سنوات طويلة، ولم يزر سلطنة عمان منذ مدة، بسبب انشغاله بكرة القدم، إلا أن أسرته تزور السلطنة في المناسبات.

التزام

وتطرق عبدالله خميس إلى برنامجه المنزلي الحالي في شهر رمضان المبارك، وقال إنه ملتزم بالبقاء في المنزل، وممارسة الرياضة في الفترة المسائية والالتزام بنمط الحياة الصحي، مؤكداً أن طعام والدته لا يضاهيه أي طعام آخر، ويشعر بسعادة كبيرة، لأنه حظي هذا الشهر بتناول مختلف الأصناف من يد والدته.

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