«ميلوني الشارقة» يغادر المشفى

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

غادر البرازيلي ماركوس ميلوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة المستشفى، بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً على مستوى الركبة وتكللت بالنجاح والتي سيغيب إثرها عن الملاعب مدة شهرين ونصف، وتقدم ميلوني بالشكر والامتنان لإدارة النادي والجهاز الطبي لاهتمامهم الكبير من فترة الإصابة ولغاية إجراء العملية وقال: لمست حرص إدارة شركة كرة القدم واهتمام عبدالله العجلة رئيس مجلس الإدارة بالأمر ما يجعلني أتحمل مسؤولية مضاعفة للمحافظة على نفسي والوصول إلى الجهوزية التامة استعداداً لتقديم مستويات متميزة مع الملك.

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