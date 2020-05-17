«مالية نادي الشارقة» توزع الحقائب الإدارية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقدت إدارة الشؤون المالية والإدارية بنادي الشارقة الرياضي، اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة سلطان إبراهيم العسكر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة عيسى المندوس، وحارب الرميثي بالإضافة إلى عماد محمد المراقب المالي، ومحمود رضا مدقق الحسابات، وبدأ سلطان العسكر الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ونقل تحيات علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واستهل الاجتماع بتوزيع المهام الإدارية على أعضاء الإدارة الجدد، ومناقشة جدول الأعمال، الذي تضمن إعداد الموازنة المالية 2020-2021 لنادي الشارقة الرياضي، كما تم عرض النظام المالي بالنادي على الأعضاء، وكيفية سير العمل على النظام، واستعرض الاجتماع اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة بالنادي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية عن بعد، في ظل الظروف الراهنة، وذلك لضمان سير أعمال النادي بكل سلاسة في مختلف الإدارات والألعاب، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا الحبيبة من كل مكروه.

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