إجازة للاعبي النصر حتى 26 يونيو

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

منح الكرواتي كرونوسلاف مدرب فريق الكرة بنادي النصر، راحة للاعبيه إلى 26 يونيو، قبل استئناف التدريبات، استعداداً لعودة مباريات الدوري المتوقعة في أغسطس المقبل، وسيسمح للاعبين الأجانب والمقيمين المستمرين مع الفريق، بالعودة إلى بلدانهم، حال رغبوا في ذلك.

وعاد البرازيلي غابرييل فالنتيني إلى بلده خلال الأيام الماضية. وأكد كرونو لـ«البيان الرياضي»، أن اللاعبين سيخضعون خلال فترة الراحة، إلى برامج للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، مشيراً إلى أن النصر بصدد بناء فريق قوي، استعداداً للموسم المقبل.

وكان «العميد» ضم إلى صفوفه تيغالي، مهاجم الوحدة السابق، والذي أكد لـ«البيان الرياضي» أنه سعيد بالتوقيع للنصر، وبخوض تحد جديد في مسيرته مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح في النصر للأجواء الجيدة التي شجعته على قبول عرض «العميد».

من ناحية أخرى يسعى النصر لضم لاعبين أجنبيين آخرين، بعد الاستغناء عن التشيلي بافيز، ورحيل الإسباني نيغريدو.

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