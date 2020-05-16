الاتحاد الآسيوي يختار استاد مدينة زايد الرياضية ضمن أروع الملاعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد مدينة زايد الرياضية، للتنافس ضمن قائمة من 4 استادات، أعتبرها ملاعب رائعة وتحف معمارية تقع في منطقة الغرب، وأشار إلى استضافت هذه الملاعب بشكل منتظم للعديد من الفعاليات العالمية الكبرى، إلى جانب مباريات كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وطالب من الجماهير الدخول عبر موقعه، واختيار أروع ملعبين منهم، على أن ينتهي التصويت يوم الخميس المقبل.

واستعرض التقرير، استاد مدينة زايد الرياضية، موضحاً أنه من الملاعب ذات التصميم الفريد، حيث تبرز فيه الأقواس الجميلة في التصميم، وأن الملعب يتضمن 42.355 مقعد للجمهور، إلى جانب 1.436 مقعد للضيافة، و277 مقعد للصحفيين، وتم عمل تصميم الملعب في سنة 1974، ليتم افتتاح الملعب بعد 6 سنوات، وبالتحديد في يناير 1980، بسعة 60.000 متفرج آنذاك.

وأوضح أنه بعد افتتاح الملعب، استضاف العديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك كأس الخليج 1982، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 1985، ومباريات في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية وتصفيات كأس آسيا، وأن البطولات تواصلت على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، ومن ضمنها كأس آسيا 1996، وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وكأس العالم للأندية.

كما أشار تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى أن استاد مدينة زايد الرياضية، خضع لعمل صيانة شاملة في عام 2009، ليتم تقليص سعته إلى 43 ألف متفرج، وتواصلت منذ عام 2015 أعمال التطوير ليتحول إلى تحفة معمارية حديثة، وإلى أنه شارك في يناير 2019، في استضافة منتخبات قارة آسيا في نهائيات كأس آسيا 2019.

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