كلباء يُجدد عقد مدربه داسيلفا وينشئ أكاديمية للكرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم تجديد عقد مدرب الفريق الأروغوياني خورخي داسيلفا لموسم ثاني على التوالي، وذلك في أعقاب النتائج الجيدة والآداء المتطور الذي قدمه الفريق ضمن مسابقة دوري الخليج العربي قبيل التوقف بسبب تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد19.

وترأس على حسين كانو رئيس الشركة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي نُوقش من خلاله عدداً من الموضوعات المتعلقة بأنشطة كرة القدم بعد أن تمت المصادقة على تجديد عقد داسيلفا، كما تطرق الاجتماع لخطط شركة كرة القدم بإنشاء أكاديمية خاصة بالنادي الموسم القادم.

وأشاد محمد عبدالله الزعابي مشرف فريق كلباء بخطوة تجديد العقد، مشيراً إلى أنها تدعم جهود الفريق وتحقق الاستقرار التدريبي والخططي للجهاز الفني مع المدرب داسيلفا، معرباً عن امله في مواصلة ذات النتائج خلال الموسم القادم .

كما تمت مناقشة تجديد عقود الكادر الطبي للفريق الأول والمراحل السنية تقديراً لجهودهم في الموسم المنصرم، وقدم فيصل عبدالله مشرف المراحل تقريراً مفصلاً عن نتائج المراحل السنية وعن آداء مدربي المراحل السنية لتدارسها تمهيداً للنظر في عقودهم والخطة المقترحة للموسم القادم .

وقدم محامي النادي ماجد المراشدة تقريراً مفصلاً عن الشكوى التي تم تقديمها للجنة الانضباط وتم استئنافها مؤخراً لدى لجنة التمييز .

بدوره أكد صالح الكتبي رئيس لجنة الدعم المؤسسي مساهمة الشركة في دعم خط الدفاع الأول لمجابهة وباء كورونا من خلال تقديم سيارات الإسعاف الخاصة بالشركة للجهات الطبية.

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