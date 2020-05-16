تيغالي.. صفقة الموسم في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح نادي النصر في ضم سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة السابق في صفقة انتقال حرّ لمدة موسمين، وذلك بعد منافسة قوية من بعض أندية دوري الخليج العربي، التي رغبت في ضم اللاعب.

ويعد تيغالي ذو الأصول الأرجنتينية، صفقة مهمة لـ«العميد» لتعويض رحيل الإسباني ألفارو نيغريدو، خاصة أنه سيتم قيده في خانة المواطن.

وانضم تيغالي إلى الوحدة في موسم 2013-2014 وهو ثاني الهدافين التاريخيين لدوري الخليج العربي بـ148 هدفاً بعد مهاجم الوصل السابق فهد خميس المتصدر بـ166 هدفاً، وتصدر تيغالي قائمة هدافي دورينا في موسم 2015-2016 برصيد 25 هدفاً وفي الموسم الماضي بـ26 هدفاً ونال لقب الوصافة مرتين أيضاً في الموسم الأول خلف الغاني أسامواه جيان وفي موسم 2017-2018 خلف السويدي ماركوس بيرغ، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الموسم الحالي بـ15 هدفاً من 19 مباراة.

وعبّر تيغالي عن سعادته الكبيرة بالتوقيع لـ«العميد» وقال: النصر أظهر منذ البداية اهتمامه الكبير بي، وطموحي مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري.

ووصف تيغالي، الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر بالمدرب العظيم، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، على منحه الفرصة للعب لهذا النادي المدهش طوال سنوات.من جهة أخرى، قرر النصر الاستغناء عن لاعبه استيبان بافيز الذي اقترب من العودة للدوري التشيلي لعدم قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة، وعلم «البيان الرياضي» أن النصر يحاول استبدال بافيز بلاعب أجنبي آخر لتعزيز القدرات الهجومية للفريق.

ومقابل رحيل بافيز وقبله الإسباني نيغريدو تأكد بقاء الثنائي الأجنبي البرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس اللذين ظهرا بمستويات مقبولة في الموسم الحالي.

من جهة أخرى تلقى ثلاثي النصر المكون من مبارك سعيد ومحمد إبراهيم الجسمي وخالد جلال عروضاً رسمية من بعض أندية دوري الخليج العربي وأصبح رحيلهم عن الفريق مسألة وقت.

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