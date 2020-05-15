الوحدة يثمن جهود تيغالي ويشكر النصر على الاحترافية في التعامل

المصدر: دبي البيان الرياضي

ثمن نادي الوحدة الجهود التي قدمها هدافه التاريخي سيباستيان تيغالي وشكره على الفترة المميزة الاي قضاها معه، كما شكر الوحدة في بيان نشره على حسابه في تويتر نادي النصر على تعامله الاحترافي خلال مفاوضاته مع اللاعب وجاء في البيان:"

يتقدم نادي الوحدة الرياضي الثقافي متمثلاً بإدارة النادي وأعضائه وجماهيره بخالص الشكر والتقدير للنجم والهداف التاريخي "تيغالي" على الفترة المميزة التي قضاها في النادي وعلى تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية وعلى هامش الألقاب والجوائز التي حققها باسم نادي الوحدة.

و‏سيظل اللاعب سيباستيان تيغالي دائماً واحداً من رموز النادي التاريخية الكبرى وايقونة اللاعبين المهاجمين الذين ارتدوا قميص نادي الوحدة .

‏ويتقدم نادي الوحدة الرياضي بالشكر و التقدير لنادي النصر الرياضي على الاحترافية وحسن التعامل في انتقال اللاعب سيباستيان تيجالي ونهنئهم بانضمام أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية ونؤكد بإن اللاعب سيقدم الإضافة الكبيرة والمرجوة لنادي النصر الشقيق متمنين لهم وللاعب دوام التوفيق والنجاح

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