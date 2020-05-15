تيغالي: اطمح لمساعدة النصر على تحقيق لقب الدوري

المصدر: دبي-عدنان الغربي

عبر سيباستيان تيغالي مهاجم النصر الجديد عن سعادته الكبيرة بالتوقيع للعميد قائلا:" أنا سعيد للغاية بالتوقيع للنصر، الذي أظهر منذ البداية اهتمامه الكبير بي، طموحي مساعدة الفريق على الفوز بقلب الدوري."

وأشار تيغالي إلى أنه لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك للعمل إلى جانب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر الحالي، الذي وصفه بالمدرب العظيم.

ووجه مهاجم النصر الجديد، الذي تحدث في وقت سابق من الشهر الجاري عن خيبة أمله في إنهاء "7 سنوات رائعة" مع "أصحاب السعادة"، الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي على منحه الفرصة للعب لهذا النادي المدهش طيلة هذه السنوات."

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