تيغالي: أفضل أهدافي سجلته في مرمى العين عام 2014

المصدر: البيان الرياضي

أكد سبستيان تيغالي مهاجم النصر الجديد، أن التتويج بالألقاب يجعل لحظاته مميزة دائماً، وأن كل بطولة يحققها تكون أفضل لحظة بالنسبة له، وكشف أن أفضل أهدافه سجله في مرمى العين، وذلك في مباراتهم الأولى على ملعب هزاع بن زايد في فبراير 2014، ونجح مع الوحدة فريقه السابق، في الانتصار وقتها بهدف دون مقابل.

وتحدث تيغالي إلى موقع "إيه آس العربي"، مؤكداً أن أفضل لاعب إماراتي واجهه هو عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الجزيرة، أما عن أفضل لاعب أجنبي، فهو غرافيتي لاعب الأهلي السابق، وأن المباراة التي لا ينساها، كانت أمام العين على ملعب الوحدة، ونجح "العنابي" وقتها بالفوز 2-1، وتولى هو تسجيل الهدفين، وبين أنه لعب بشكل رائع خلال هذه المباراة.

وعن حصوله على الجنسية الإماراتية، أكد سعادته للغاية، وأعتبره شرف كبير بأن يكون جزءً من الإمارات، وأنه يسعى لمواصلة الأداء القوي، وتقديم 100% من مستواه بالموسم المقبل، مع النادي الذي يتعاقد معه، وهو هنا النصر، بعدما أعلن عن تعاقده مع تيجالي لمدة موسمين.

وحول سبب رفضه اللعب للهلال السعودي، أوضح أنه لم يرفض، وأن المفاوضات كانت قريبة للغاية من توقيع العقود، ولكن في النهاية لم يحدث ذلك الأمر، معرباً عن استمتاعه بتجربته الاحترافية مع نادي الشباب السعودي.

وقال: "في الشباب كان فترة مذهلة للغاية، واستمتعت باللعب مع جميع اللاعبين المميزين بالنادي، وشكلت وناصر الشمراني ثنائية مميزة في هجوم الفريق، لكن بعد 6 أشهر فقط، قرر المدرب أن يكون أحدنا موجودا في الملعب، بمعنى إذا لعب ناصر الشمراني أساسياً، أكون أنا متواجدا على مقاعد البدلاء والعكس صحيح:".

تحدث تيغالي عن رحيله السريع عن الشباب رغم تميزه، وعن اللاعب السعودي الأفضل من وجهة نظره، قائلاً: "الوحدة قام بالتعاقد معي خلال هذه الفترة، والحياة هنا في الإمارات أسهل لعائلتي، لذلك قررت القدوم إلى هنا في الإمارات، وسلمان الفرج، وناديه الهلال، أكثر ما يعجبني في الكرة السعودية".

وحدد تيغالي أفضل 5 لاعبين طوال مسيرته، وهم التشيلي فالديفيا، السعودي يحيى الشهري، البرازيليين كماتشو ودينلسون بيريرا، الإماراتي محمد الشامسي، ووجه رسالة في الختام إلى جماهير الشباب السعودي، قائلاً: "شكرا جزيلا على حبكم ودعمكم الكثير لي خلال فترة تواجدي بالنادي".

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