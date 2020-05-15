الوصل و"صحة دبي".. معا لمواجهة "كورونا"

المصدر: دبي-علي شدهان

يواصل نادي الوصل إسهاماته المجتمعية المميزة في إطار مواجهته القوية لـ "فيروس كورونا"، وذلك بتخصيص صالته الرياضية بكامل معداتها لتنفيذ مبادرته الجديدة التي حملت شعار "تحت أمرك يا بلادي" بالشراكة والتعاون مع هيئة الصحة بدبي ممثلة بمركز التبرع بالدم.

التبرع بالدم

وتتمثل المبادرة الوصلاوية الجديدة الهادفة إلى مواجهة "كورونا" مع هيئة الصحة بدبي، بإطلاق حملة واسعة للتبرع بالدم خلال رمضان المبارك، وتتواصل حتى نهاية الشهر الفضيل في مقره بزعبيل، تجسيدا لتوجيهات إدارة النادي في جعل الوصل منطلقا للمبادرات المجتمعية المؤثرة.

ميدالية الخدمة

وقبل أيام قليلة، منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الوصل ممثلا برئيس مجلس إدارة النادي راشد بالهول، ميدالية خدمة المجتمع تقديرا لجهود النادي البارزة في دعم وتعزيز الأنشطة الرياضة على كافة المستويات.

تفاصيل المبادرة

وكشف الدكتور صالح العبدولي مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية في نادي الوصل، النقاب عن تفاصيل المبادرة الجديدة للنادي بقوله: حملة التبرع بالدم تأتي في سياق سلسلة المبادرات المجتمعية التي دأب النادي على إطلاقها، وتنفيذها بكل همة وحرص خدمة لأبناء مجتمع الإمارات، والعمل مع الجميع على تجاوز الآثار التي افرزها "فايروس كورونا".

الصالة الرياضية

وأضاف: وضع نادي الوصل صالته الرياضية تحت تصرف هيئة الصحة بدبي ممثلا بمركز التبرع بالدم لتنفيذ المبادرة خلال رمضان المبارك وحتى نهاية الشهر الفضيل، حيث يتبرع بالدم أكثر من 80 شخصا يوميا، وهو رقم كبير ودليل على نجاح المبادرة المشتركة بين الوصل وهيئة الصحة بدبي، وتنفيذا لتوجهات مجلس إدارة النادي برئاسة راشد بالهول.

الأيام المتبقية

ولفت الدكتور العبدولي إلى أن مبادرة الوصل نالت استحسان وتجاوب فئات عدة من أبناء مجتمع الإمارات في هذا التوقيت من أزمة "كورونا"، عادا ذلك مؤشرا على حرص الجميع من اجل تجاوز آثار "كوفيد 19"، متوقعا أن تشهد المبادرة زخما متصاعدا خلال الأيام المتبقية من رمضان الكريم.

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