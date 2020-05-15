النصر يستغني عن التشيلي بافيز ..واستمرار توزي وكواس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استغنى النصر عن لاعبه استيبان بافيز الذي اقترب من العودة إلى الدوري التشيلي لعدم قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة منذ انضمامه للعميد بداية الموسم الحالي.

وعلم "البيان الرياضي" أن النصر يحاول استبدال بافيز بلاعب أجنبي آخر لتعزيز القدرات الهجومية للفريق بعدما تم التعاقد رسميا مع سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة السابق.

ومقابل رحيل بافيز وقبله الاسباني ألفارو نيغريدو تأكد بقاء الثنائي الأجنبي البرتغالي توزي والهولندي براندلي كواس.

من جهة أخرى تلقى ثلاثي النصر المكون من مبارك سعيد وإبراهيم الجسمي وخالد جلال عروضا رسمية من بعض أندية دوري الخليج العربي وأصبح رحيلهم عن الفريق مسألة وقت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز