توزيع المهام الإدارية بشركة الشارقة للكرة

المصدر: (الشارقة - عزالدين جادالله)

وزعت شركة الشارقة لكرة القدم في اجتماعها الأول، برئاسة عبدالله العجلة، المهام الإدارية، حيث جاءت كالتالي:عبدالله العجلة رئيساً لشركة كرة القدم، ومشرفاً على الفريق الأول، وعمران الجسمي مشرفاً إدارياً ومالياً، وبدر أحمد مديراً للتعاقدات وشؤون اللاعبين، ومشرفاً على فريق الرديف، وحسن أحمد مشرفاً على الأكاديمية، وجاسم الدوخي مشرفاً على مدرسة الكرة والأكاديمية الخاصة. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على عقود بعض اللاعبين المواطنين والأجانب، وتم استعراض تقرير مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري، ونتائج اجتماعه مع رئيس الشركة.

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