اليماحي: الفجيرة متمسّك بفيفياني

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة مغادرة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى مسقط رأسه، إلى جانب اللاعبين الأجانب لقضاء فترة الإجازة السلبية، وذلك عقب قرار اتحاد الكرة استئناف النشاط الرياضي في أغسطس المقبل.

وأشار اليماحي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن النادي أخطر فيفياني قبيل مُغادرته أنه متمسك به، وأن عقده سيكون سارياً حال استئناف الدوري، أما في حالة الإلغاء فسيكون لدينا معه جلسة لمعرفة مصير استمراريته خلال الموسم المقبل من عدمها، وأعتقد أن الشروط ذاتها تنطبق على المحترفين الأجانب، وهما الغاني آرنست اسانتي، والبرازيلي جيفرسون اللذان ستنتهي عقودهما مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

قيود

وتابع اليماحي حديثه قائلاً: لن نستطيع أن نُمدد أو نلغي العُقود دون أن نتلقى إشعاراً من قبل اتحاد الكرة بشأن استكمال المسابقة، مشيراً إلى أن من شروط الدوري استكماله باللاعبين الحاليين حتى ختام الموسم، ومن شروط الاتحاد مع انتهاء عقود اللاعبين سواء كانوا مواطنين أو أجانب تُمدد حتى نهاية الموسم، ولذلك نحن ننتظر قرارات حاسمة من قبل اتحاد الكرة، ووضع النقاط فوق الحروف بشأن مصير دوري الخليج العربي.

وفي ما يتعلق بعقود اللاعبين المنتهية على غرار الحارس عبد الله إسماعيل وفهد سبيل، قال اليماحي: إن الوضعية السابقة تنطبق على كل اللاعبين.

ولذلك لن نستطيع التجديد معهم إلا بعد وُضوح الرؤية وأعتقد أن الحارس عبد الله بوفون حصل على أكثر من عرض لكن عقده معنا بالتأكيد سينتهي خلال الشهر الجاري، وفي ما يتعلق بالمدافع فهد سبيل، والذي أبدى رغبته في البقاء مع الذئاب في بداية الأمر، لكنه حُصل على عرض أفضل من كلباء، وفيما يبدو بأنه اتفق معهم، وسيكون معهم اعتباراً من الموسم المقبل.

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