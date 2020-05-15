«أبطال الأمل» تدرّب أصحاب الهمم عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تواصل منظمة أبطال الأمل «هيروز أوف هوب» المجتمعية تقديم الدعم لفئة أصحاب الهمم، من خلال منحهم إمكانية المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات والتدريبات الرياضية.

ومع تعليق الأنشطة الرياضية أطلقت منظمة «أبطال الأمل»، وبدعم مجلس دبي الرياضي برامج مخصصة ومبتكرة للتدريبات عن بُعد، للارتقاء لمستوى التحدي، والاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة للاستمرار بتقديم برامجها ومبادراتها لأصحاب الهمم، حيث يقدم المدربون والأفراد الملهمون من العائلات برنامجاً منتظماً عبر الإنترنت، لتقديم التمارين المخصصة لفئة أصحاب الهمم، والعمل على إبقائهم نشيطين في منازلهم، حيث تقدم الآن دورتين تدريبيتين مباشرتين في اليوم، عبر برنامج «زوووم» ، من أجل الاستمرار في أداء دورها، وتحقيق أهدافها بتدريب عالي الجودة، من أجل صحة وسلامة الأفراد من أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز