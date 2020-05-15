نيغريدو يقترب من العودة إلى ألميريا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر من العودة إلى فريقه السابق ألميريا الذي تعود ملكيته إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وذكر تقرير لصحيفة "آس" الاسبانية اهتمام النادي الأندلسي بضم نيغريدو الذي تأكد رسمياً رحيله عن النصر بنهاية عقده يونيو المقبل، بسبب عدم الاتفاق الطرفين حول المسائل المادية.

ونقل التقرير عن نيغريدو قوله: "إذا كانت هناك إمكانية في المستقبل للعودة (إلى ألميريا) فسيكون ذلك لطيفًا لكلا الطرفين."

ولعب نيغريدو لنادي ألميريا بين 2007 و2009 وسجل له 32 هدفا في 70 مباراة.

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