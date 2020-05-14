كواترو والفلاح في دوري الأولى

المصدر: دبي- العوضي النمر

بات في حكم المقرر مشاركة فريقا كواترو والفلاح اول وثاني دوري الدرجة الثانية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلال الموسم الجديد المقبل، بعد ان توصل مسؤولي الفريقين الى اتفاق مع اتحاد الكرة باستيفاء كافة الشروط المتعلقة بالمسابقة مثل الالتزام بشروط القيد والتسجيل المقررة لدوري الاولى

إلى جانب توافر ملعب قانوني تقام عليه المباريات، وتوفيق أوضاعهما بما يعزز من قانونية المشاركة لأول مرة في دوري الأولى، يذكر ان دوري الثانية توقف مع باقي المسابقات وتتبقي له جولة واحدة فقط سيتم استكمالها فور صدور قرار استئناف النشاط.

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