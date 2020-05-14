الوصل ينهي العلاقة مع 3 مقيمين

المصدر: دبي-علي شدهان

أنهى الوصل العلاقة مع 3 من اللاعبين المقيمين المسجلين في الكشوفات الرسمية لفريق النادي الأول لكرة القدم في الموسم الحالي المتوقف احترازا بسبب "فيروس كورونا"، وذلك بأسلوب التراضي بين الطرفين، وفي ضوء القناعات الفنية التي فرضها أداء ومستوى كل لاعب خلال بطولات الموسم، في مقابل الإبقاء على المدافعين، الغاني جورج دووبنغ، والبرازيلي ناتان فيليبي، نظرا لتقديمهما أداء مقنعا مع الفهود.

المقيمون الثلاثة

وضمت القائمة، لاعبي الوسط الغاني بشيرو الحسن، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا الذي أكمل الموسم الحالي معارا للنادي العربي بأم القيوين، والمهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز الذي سبق الحسن وداسيلفا بانتهاء العلاقة معه.

استمرار الخطوات

ويأتي قرار إنهاء العلاقة مع الثلاثي المقيم، استمرارا لخطوات نادي الوصل الهادفة إلى تجنب الإفرازات السلبية المتوقعة لـ "كورونا"، وتطبيقا للنهج الاستباقي الذي درج عليه الوصلاوية منذ فترة ليست بالقصيرة في معالجة، وإعادة ترتيب الكثير من التفاصيل الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خصوصا ما يتعلق بالجوانب المالية التي يسعى النادي إلى أن يكون في منأى عن تأثيراتها المتوقعة قدر المستطاع.

30 مايو

وسبق للوصل إنهاء العلاقة مع الخماسي المؤلف من الثلاثي الأجنبي، الأكوادوري غايبور، والبرازيلي غالفاو، والألماني كريستيان تريش والثنائي الوطني، احمد علي وخالد سبيل اعتبارا من 30 مايو الجاري، بالتوازي مع الاتجاه بقوة نحو بيع بطاقة أو إعارة عدد آخر من اللاعبين، منهم، عبدالله كاظم وعبدالله خميس وغيرهما.

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