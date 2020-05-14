اليماحي: الفجيرة أخطر فيفياني بشأن مستقبله

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، مغادرة المدرب الايطالي فابيو فيفياني الى مسقط رأسه لقضاء فترة الاجازة السلبية وذلك عقب قرار اتحاد الكرة استئناف النشاط الرياضي في اغسطس المقبل.

وأشار اليماحي في تصريح "للبيان الرياضي: أخطرنا فيفياني قبيل مُغادرته الى أن عقده سيكون ساري حال تم استئناف الدوري، أما في حالة الالغاء سيكون لدينا معه جلسه لمعرفة مصير استمراريته خلال الموسم المقبل من عدمها وأعتقد بأن ذات الشروط تنطبق على المحترفين الاجانب وهما الغاني آرنست اسانتي والبرازيلي جيفرسون اللذان ستنتهي عقودهما مع نهاية الموسم الكروي الحالي .

قيود

وتابع اليماحي : لن نستطيع أن نُمدد او نلغي في العُقود دون أن نتلقى اي اشعاراً من قبل اتحاد الكرة بشأن إستكمال المسابقة، كما أن من شروط الدوري استكماله باللاعبين الحاليين حتى ختام الموسم ، وكذلك من شروط الاتحاد مع انتهاء عقود اللاعبين سواء كان مواطنين او اجانب تُمدد حتى نهاية الموسم ولذلك نحن ننتظر قرارات حاسمة من قبل اتحاد الكرة ووضع النقاط فوق الحروف بشأن مصير دوري الخليج العربي .

انتهاء العقود

وفيما يتعلق بعقود اللاعبين المنتهية على غرار الحارس عبد الله اسماعيل وفهد سبيل واخرون قال اليماحي بان الوضعية السابقة تنطبق على كافة اللاعبين ولذلك لن نستطيع التجديد معهم الا بعد وُضوح الرؤية

وأضاق اليماحي: اعتقد أن الحارس عبد الله بوفون حصل على اكثر من عرض لكن عقده معنا بالتأكيد سينتهي خلال الشهر الجاري وفيما يتعلق بالمدافع فهد سبيل والذي ابدى رغبته في البقاء مع الذئاب في بداية الامر لكنه حُصل على عرض افضل من كلباء وفيما يبدو بأنه اتفق معهم وسيكون معهم اعتباراً من الموسم المقبل.

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