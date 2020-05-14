«عموري» مرشح للاحتراف في «البوندسليغا»

المصدر: (أبوظبي- وام)

رشحت صحيفة «90 min» الألمانية واسعة الانتشار، النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني، للاحتراف في الدوري الألماني «البوندسليغا»، وذلك ضمن قائمة مكونة من 20 لاعباً، كلهم يملكون فرص الاحتراف والنجاح بالمسابقة الأولى في الكرة الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر عبدالرحمن، كان في بداياته مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد الأداء اللافت الذي قدمه في أولمبياد لندن 2012، مؤكدة أنه خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي، استمرت لمدة أسبوعين فقط، وكان من المفترض أن يوقع مع النادي، لكن بسبب تصنيف المنتخب، وتصريح العمل هناك، لم تتم الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن فرص عمر عبدالرحمن في النجاح كبيرة، لأنه يملك مسيرة ناجحة، حيث تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، وخاض تجربة احترافية في نادي الهلال السعودي، آخر بطل لآسيا، إلا أنه تعرض في بدايتها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حالت دون استمراره في الملاعب السعودية، وانضم للجزيرة بعد ذلك، ويقدم أداء مميزاً، يجمع بين مهارة صناعة الأهداف وتسجيلها، كما أنه يملك قدرات قيادية في الملعب، أشاد بها كل من دربوه، كما أنه ساهم بشكل مؤثر، في تحقيق العديد من الإنجازات مع العين والمنتخب الإماراتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز