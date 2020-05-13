العجلة: نسعى للحفاظ على مكانة واسم نادي الشارقة

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

عقدت شركة الشارقة لكرة القدم اجتماعها الأول برئاسة عبدالله العجلة وحضور جميع أعضاء الشركة مساء اليوم بمقر النادي في سمنان، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة الشكر والثناء لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإلى علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي على الثقة التي تم منحها مجلس الادارة، متمنين أن يكونوا أهلاً لهذا التكليف الكبير ويساهمون في بقاء اسم نادي الشارقة بين الكبار في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ورحب العجلة بجميع الأعضاء متمنياً التوفيق للجميع وأن يكون شعارهم في المرحلة المقبلة هو التفاني لخدمة النادي والعمل بجد واجتهاد، وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء شركة كرة القدم حيث سيشغل عبدالله العجلة منصب رئيس شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول، فيما سيكون عمران الجسمي المشرف الإداري والمالي، وتم اختيار بدر أحمد مديراً للتعاقدات وشؤون اللاعبين - مشرفاً لفريق الرديف فيما أُسندت مهمة مشرف أكاديمية كرة القدم إلى حسن أحمد وسيشغل جاسم الدوخي مشرفاً لمدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة، كما تم مناقشة عدة ملفات مهمة تخص شركة كرة القدم. وتطرق أعضاء مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم إلى أمور واحتياجات الفريق الأول للفترة القادمة والإطلاع على عقود بعض اللاعبين المواطنين والأجانب كما تم استعراض تقرير مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري ونتائج اجتماعه الأخير مع رئيس الشركة.

كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي تكون عن بعد وذلك لتسريع وتيرة العمل بالإضافة الى البت في عقود العاملين في مختلف الفرق.

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