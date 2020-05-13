يوسف حسين: "المنتخبات" وضعت سيناريوهين لاختيار مدرب الأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد يوسف حسين، نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، أن اللجنة وضعت سيناريوهين للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب المنتخب الوطني الذي يخلف الصربي يوفانوفيتش، الأول في حال تمت إقامة التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا في 2023، وسيكون هناك اختيار لمدرب على دراية بكرة الإمارات لضيق الوقت.

أما في حال تمت إقامة التصفيات في 2021 كما يشاع، فسيكون هناك تعاقد مع مدرب أجنبي يملك الخبرة في عمل المنتخبات من أجل إعداد منتخب قوي للسنوات المقبلة يمكن الرهان عليه.

وقال يوسف حسين إنه تم تحديد مواصفات المدرب المطلوب لقيادة المنتخب، ويتم التفاوض مع المرشحين لاختيار الأنسب وفق الراتب السنوي للمدرب الذي سيكون أقل من 4 ملايين يورو، مؤكداً أن مهدي علي وعبد العزيز العنبري وكل المدربين المواطنين الذين تم ترشيحهم من الشارع الرياضي خلال الفترة الماضية أكفاء، ومعهم عبد الله مسفر وعيد باروت وغيرهما، ولكنهم ليسوا ضمن خياراتنا خلال المرحلة المقبلة، وربما تتم الاستعانة بعدد منهم في بقية المنتخبات.

وقال رئيس لجنة المنتخبات: "لن نتعامل بالجنسية في هذا الملف، بل نسعى لاختيار الأفضل والمناسب لنا".

وكشف يوسف حسين، في تصريحات إعلامية عن أسباب إقالة الصربي يوفانوفيتش، قائلاً:" قمنا بدراسة وتقييم أمر هذا التعاقد، وانتهينا إلى أنه ليس بالخيار الأنسب في المرحلة المقبلة الحافلة بالعديد من التحديات".

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