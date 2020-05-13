خورفكان يمنحً مدربه جوران والأجانب أجازة مفتوحة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

غادر الصربي جوران مدرب خورفكان والاجانب الأربعة إلى بلادهم وذلك بعد عودة الرحلات الجوية للدوران مؤقتاً بعد التوقف بسبب جائحة " كورونا " ومنحت شركة كرة القدم بنادي خورفكان مدرب الفريق جوران والبرازيليين الاربعة وهم دودو و لوبيز وجونينهو وبرونو اجازة مفتوحة لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي في اغسطس المثبل، بعد قرار اتحاد الكرة الاخير باستئناف الانشطة الرياضية دون تحديد يوماً محدداً خلال اغسطس .

يذكر أن خورفكان احدث انتفاضة غير مسبوقة خلال مرحلة الاياب وذلك قبيل توقف الدوري بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على الشارقة والجزيرة وبني ياس وتعادل مع الفجيرة وحتا ويمتلك النسور 15 نقطة في المركز ال12 حيث ظل متمسكاً وطوال مباريات الدور الاول بالمركز الاخير دون تحقيق اي فوز طوال 13 مباراة

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