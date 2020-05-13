الوصل يطلب إلغاء دوري الرديف

المصدر: دبي-علي شدهان

طلب نادي الوصل من رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما "الرديف"، وذلك خلال انعقاد الورشة الفنية التطويرية للموسم الرياضي 2020-2021 التي تقيمها الرابطة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء "عن بعد"، والتي تشتمل على مناقشة مسابقة كأس الخليج العربي، ومسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما "الرديف"، ومشاركة اللاعبين تحت السن في المسابقات، واللاعب المقيم، والمشاركات الخارجية لأندية الدولة.

إفرازات ضاغطة

ويعلل المعنيون في الوصل طلبهم بإلغاء دوري الرديف، بكونه فرصة لتقليل بند المصاريف المالية التي تتحملها الأندية في ظل أزمة "فايروس كورونا"، والتوقعات بظهور إفرازات سلبية ضاغطة على عموم الأندية المحترفة في الإمارات.

ضعف المخرجات

كما يرى الوصل أن دوري الرديف، لا يضيف فائدة فنية للفرق الأولى للأندية المحترفة، كون المسابقة باتت أشبه ببطولة يخوض غمارها اللاعب المعاقب من قبل فريقه الأول لأي سبب، إضافة إلى ضعف المخرجات التي تقدمها تلك المسابقة للفريق الأول!

تأييد واسع

ويتوقع أن يحظى الطلب الوصلاوي بتأييد واسع خلال الورشة الفنية التطويرية لرابطة المحترفين الإمارتية اليوم، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي بإلغاء مسابقة دوري الرديف اعتبارا من الموسم الجديد في حال حصل الإقناع والإجماع حول الطلب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز