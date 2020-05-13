بني ياس ينهي تعاقده مع 3 أجانب ويحافظ على ساشا

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أنهى بني ياس تعاقده مع 3 من لاعبيه الأجانب مبكراً قبل نهاية فترة قيدهم أواخر يونيو الجاري، وحافظ على جهود مدافع الصربي ساشا أفيكو الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأجرى النادي في هدوء، حسب المصادر، مخالصة مع الثلاثي، البرازيلي لويز أنتونيو بعد موسمين من الدفاع عن شعار السماوي، ومواطنه زي روبيرتو الذي شارك في 4 مباريات فقط بعد انضمامه للكشوف نهاية يناير الماضي، والأذربيجاني ريتشارد الميدا الذي كان النادي قد تعاقد معه في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة بديلاً لبيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي حالياً.

وبدا بني ياس عن طريق اللجنة الفنية في عملية التنقيب عن أجانب جدد لدعم صفوف الفريق في فترة التعاقدات الصيفية المقبلة بدراسة العديد من الخيارات المطروحة على طاولة اللجنة.

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