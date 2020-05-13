الوحدة يستأنف في قضية مراد باتنا

المصدر: (أبوظبي ـ محمد صادق)

قرر نادي الوحدة اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» والاستئناف رسمياً ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قضية مراد باتنا.

وكان الفيفا قد ألزم الوحدة بدفع مليون و100 ألف دولار للاعب المغربي تمثل مستحقاته وباقي قيمة عقده، ويحق للوحدة الاستئناف في المدة القانونية التي تبلغ 45 يوماً، إذ كان اللاعب قد فسخ عقده مع الوحدة من جانب واحد، قبل انتقاله للجزيرة الصيف الماضي.

من جهة أخرى أشاد مصدر بنادي الوحدة بتعامل اللاعبين خلال أزمة كورونا التي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي، وعدم اعتراض اللاعبين على قرارات النادي بتخفيض الرواتب وتجاوبهم مع القرار مقدرين الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم في العالم.

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