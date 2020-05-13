سالم صالح خارج حسابات النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي )

خرج المهاجم سالم صالح من حسابات، الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر في الموسم المقبل، وتسعى إدارة الفريق إلى فسخ عقده بالتراضي أو إعارته لناد آخر يرغب في خدماته.

وشارك سالم صالح الذي انضم للنصر في 2015، في مباراتين فقط خلال الموسم الحالي، فيما يعدّ موسم 2016 - 2017 من أفضل مواسمه مع العميد، حيث لعب 23 مباراة وسجل 4 أهداف.

وسيكون اللاعب أحمد العطاس القادم من شباب الأهلي بنظام الإعارة يناير الماضي، المهاجم المواطن البديل لسالم صالح، حيث تعمل إدارة العميد على ضمه إلى صفوف الفريق بشكل رسمي في سوق الانتقالات، إضافة إلى مواصلة البحث عن البديل المناسب للمهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو.

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