عبد الله حارب: استكمال الدوري إنهاك للاعبين

المصدر: دبي - العوضي النمر

يرى القطب الوصلاوي عبد الله حارب أن اتحاد الكرة صاحب حق قرار إلغاء أو استكمال الدوري الذي توقف بسبب جائحة «كورونا»، معتبراً صحة أفراد المجتمع أولوية أولى عن أي نشاط ترفيهي، وأضاف قائلاً: «استئناف النشاط في أغسطس والذي أصدره الاتحاد مؤخراً، وما يتبعه من إمكانية استئناف المسابقات المحلية المتوقفة ومنها دوري الخليج العربي يعتبر انهاكاً للاعبين وضرراً كبيراً عليهم نظراً لظروف الطقس وشدة الحرارة خلال هذه الفترة، مع صعوبة إقامة معسكرات خارجية بسبب جائحة كورونا التي تجتاح دول أوروبا».

الإلغاء الحل

ويشير عبد الله حارب إلى أن الحل الأمثل للخروج من ورطة كورونا هو إلغاء المسابقات الكروية هذا الموسم، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومنعاً لحدوث مشكلات قانونية في قيد لاعبين جدد، بعد قيام عدد من الأندية بالاستغناء عن لاعبيها خلال الفترة الحالية، من أجل إعادة ترتيب أوراقها للموسم الجديد، وقال حارب أنا مع تتويج شباب الأهلي في حال إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي كونه متصدر المسابقة من بداية الموسم وبفارق 6 نقاط عن الفريق التالي، وإعلان هبوط آخر فريقين في الترتيب وصعود أول وثاني دوري الدرجة الأولى، حتى يتم بداية موسم جديد بلا أية حسابات قديمة.

ترشيد الإنفاق

وقال عبد الله حارب لـ«البيان الرياضي» إن جائحة كورونا سيكون لها تداعيات كثيرة على الرياضة العالمية بشكل عام، والرياضة المحلية على وجه الخصوص، حيث يتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق وتخفيض الرواتب سواء للاعبين أو المدربين، حيث ستكون هناك أولويات للصرف علي جهات خدمية بالدولة أحق بكل الدعم خلال الفترة المقبلة مثل الصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات التي قامت بدور بطولي خلال جائحة كورونا، وأضاف: «أتمنى أن تلتزم الأندية بترشيد الإنفاق فعلياً، وعدم الدخول في مزايدات لضم لاعبين جدد، وأعلم أن هناك تفاوتاً في ميزانيات بعض الأندية، ولكن نأمل أن يلتزم الجميع لصعوبة المرحلة المقبلة».

تيغالي إضافة

وعن رأيه في مساعي عدد من الأندية لضم اللاعب سبيستيان تيغالي بعد قرار الوحدة عدم تجديد تعاقده، يقول عبد الله حارب: «تيغالي لاعب متميز وهداف ويحمل جواز الدولة، ويعتبر إضافة لأي فريق يسعى لضمه على الرغم من أن عمرة 35 عاماً، لو كنت رئيساً لمجلس إدارة الوصل لقمت بضمه على الفور لكونه يشكل قوة هجومية مع ليما بما يفيد الفريق خلال الموسم المقبل

شرخ

وقال عبد الله حارب: «أريد التحدث عن بعض الممارسات السلبية التي حدثت خلال الفترة الماضية مثل المقارنات التي تجرى بين الأجيال وأرى أنها مقارنات غير منطقية لكونها بين أجيال مختلفة وفي أزمنة متباعدة، والجيل السابق قدم الكثير لكرة الإمارات ويكفي أنه ضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين الموهوبين، لدرجة كان المنتخب يضم لاعبين يصعب علي المدرب اختيار التشكيلة من بينهم لتميزهم جميعاً، ومثل هذه المقارنات أوجدت شرخاً بين الأجيال وفي الجدار الكروي وشاهدنا جميعاً تبعاته على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء لرياضة الإمارات».

اللاعب المقيم

ويضيف القطب الوصلاوي عبد الله حارب قائلاً: «أتمنى أن تتم إعادة النظر في آلية مشاركة اللاعب المقيم خلال الموسم المقبل، بعد التجاوزات العديدة التي شهدها الموسم الحالي في هذا الملف، وأن يعود قرار مشاركة تلك الفئة من اللاعبين لأصله، وأن تكون هناك آلية جيدة نضمن بها مشاركة اللاعب المقيم في الوطن بالفعل مع أهله وأن يكون مر على تواجده في البلاد 3 سنوات على الأقل، حتى نتمكن من اكتشاف مواهب تفيد كرة الإمارات وأن نضمن جذب الجاليات للأندية والمدرجات».

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