السماوي تفوق بمشاركة 24 لاعباً في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من أن نتائج بني ياس في دوري الخليج العربي حتى الجولة 19 لم تكن بمستوى طموحات إدارة وجماهير النادي، لكن الفريق قدم مستويات جيدة في العديد من المواجهات، وأكثر ما تميز به أنه الأكثر توزيعا لفرص المشاركة للاعبيه وسط كل أندية الدوري بإتاحة فرصة اللعب لعدد 24 لاعبا بخلاف 3 لاعبين غادروا كشوفات الفريق في فترة التعاقدات الشتوية بقيادة بيدرو كوندي وباتوزي وعيسى العتيبة، كما نال عدد من اللاعبين الصغار فرصة اللعب في بقية المنافسات.

ويتربع فهد الظنحاني حارس المرمى والمدافع الصربي ساشا أفيكو على قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالتواجد في جميع مباريات الفريق ليحرزا العلامة الكاملة في المنافسة التي توقفت عند الجولة 19 بعد أن قدما مستويات متميزة في جميع المشاركات جعلت الجهاز الفني يدفع بهما باستمرار رغم قوة المنافسة بوجود لاعبين أكفاء على مقاعد الاحتياط.

صناعة النجوم

ونجح الألماني شايفر الذي تم إبلاغه رسميا الأسبوع الماضي بعدم استمراره في قيادة السماوي، بعد نهاية تعاقده أواخر الشهر الجاري، في صناعة نجومية عدد من اللاعبين الصغار الذين لم يسبق لهم اللعب بشكل أساسي ولكنهم وجدوا الفرصة والثقة تحت قيادته الفنية مع بقية طاقمه المعاون، ليحقق نجاحا كبيرا في اكتشاف النجوم صغار السن وتقديمهم بشكل مميز في دوري المحترفين.

ومن أبرز المواهب التي ظهرت في الموسم الحالي سلطان الشامسي الذي انضم إلى الكشوفات قادما من الجزيرة في صفقة انتقال حر، وبعد أن عانى الشامسي من الجلوس احتياطيا في المواسم الماضية لكن اجتهاده في التدريبات أهله لأن يكون من الأسلحة المهمة للألماني شايفر في 18 مباراة، بجانب تقديم اللاعب الشاب خميس صالح الحمادي الذي بزغ نجمه في الموسم الحالي بالمشاركة في الظهيرين الأيمن والأيسر بجانب اللعب في وسط الملعب، مع منح الثقة للاعب الشاب وهداف دوري الرديف أحمد شحدة أبو ناموس الذي شارك في 9 مباريات، وهنالك أيضا شاهين سرور «7 مباريات»، مع تميز واضح في مستوى بعض عناصر الفريق مثل فواز عوانة، خالد العطاس، وسهيل النوبي وبقية اللاعبين الذين نالوا الثقة.

صغار السن

وركز السماوي في مشاركاته على العناصر صغيرة السن التي ظل يعتمد عليها في الموسم الحالي وجعلت منه الفريق الأصغر عمرا في الدوري، وذلك تنفيذا لسياسة النادي ببناء فريق المستقبل، وربما كانت مشاركة اللاعبين الصغار دون خبرة أحد أسباب تراجع نتائج السماوي، لكن جميع المراقبين راهنوا على أن ذلك سيساعد الفريق في تحقيق أفضل النتائج خلال المواسم المقبلة.

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جمع السماوي 23 نقطة في 19 مباراة بالفوز في 6 مباريات والخسارة في 8 والتعادل في 5 مواجهات، وضعت الفريق في المركز التاسع بترتيب الدوري.

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