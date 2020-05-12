6 لاعبين من أبناء الفئات لفرق كرة الصالات

المصدر: البيان الالكتروني

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة، بحضور ومشاركة جميع الأعضاء اجتماعاً مهماً مساء أمس الاثنين وتمت مناقشة التعديلات الخاصة بالموسم المقبل المطروحة من لجنة التطوير وتم اعتماد القيد والتسجيل وعدد اللاعبين المقيمين والمواليد بما يتناسب مع مصلحة الأندية وتطوير اللعبة

وأكد عمران عبدالله النعيمي امين سر عام لجنة كرة الصالات ومشرف عام المسابقات. أنه تم اعتماد تسجيل كل نادي 6 لاعبين من أبناء الفئات ويسمح بمشاركة لاعبين داخل الملعب وواحد على مقعد البدلاء ، وستعقد اللجنة اجتماعها الثالث عن بعد، غداً الأربعاء لمناقشة مسابقات فئة الشباب للموسم الجديد.

من جهة أخرى، أكد خميس حسن الشامسي نائب رئيس لجنة كرة الصالات عضو لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، ان الاتحاد الدولي قرر تأجيل كأس العالم للصالات 2020 الى 2021 كما قرر تأجيل بطولتي منتخبات الشباب اسيا والسيدات المقرر لهما أغسطس القادم حتى اشعار اخر

يذكر أن، دولة الكويت هي التي فازت باستضافة بطولتي الشباب والسيدات، أما بطولة كاس الأندية الاسيوية التي ستكون في ضيافة نادي شباب الأهلي في دبي ستكون في ديسمبر 2020 وهو الموعد المحدد في الاجتماع السابق ومازالت بطولة كاس اسيا لمنتخبات الرجال في موعدها المحدد مسبقا أغسطس المقبل، بمشاركة نفس المنتخبات المتاهلة والموزعة على المجموعات حسب القرعة ولن تكون هناك تصفيات جديدة.

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