الآسيوي" يستعرض ملامح صراع الموسم الحالي"

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملامح المنافسة في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي باعتباره واحداً من أهم وأقوى دوريات منطقة غرب آسيا وكذلك موقف الأندية المتأهلة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في الحلقة الأولى من سلسلة التقارير التي تلقي الضوء على تفاصيل المسابقات الكروية في دول غرب آسيا قبل توقف النشاط لأسباب احترازية.
وأكد التقرير، أن فريق شباب الأهلي دبي يقدم موسماً مميزاً في الكرة الإماراتية ويعتلي صدارة ترتيب الدوري برصيد (43) نقطة، بفارق (6) نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، مشيرا إلى أن فريق الجزيرة يحل ثالثاً برصيد (36) نقطة مع دخول المسابقة إلى المراحل الحاسمة ووصولها إلى المرحلة الـ 19 مع بقاء 7 جولات حتى النهاية.
وذكر أنه على صعيد ترتيب هدافي المسابقة فإن مهاجم فريق العين لابا كودجو يتقدم السباق برصيد (19) هدفاً، يليه مهاجم الوحدة سبستيان تيجالي ولديه (15) هدفاً، ثم علي مبخوت من الجزيرة وأحمد خليل من شباب الأهلي دبي ولكل منهما (13) هدفاً.
وأشار التقرير في استعراضه لموقف المنافسة في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم إلى وصول فريقي العين والظفرة إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة قبل أن يتوقف النشاط الكروي.
وأشار التقرير في استعراضه لموقف المنافسة في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم إلى وصول فريقي العين والظفرة إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة قبل أن يتوقف النشاط الكروي.