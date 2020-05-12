اتحاد الكرة" و"الأولمبياد الخاص" ينظمان ورشة لتأهيل 100 مدرب"

المصدر: وام

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس ورشة عمل لتأهيل مدربي كرة القدم للأولمبياد الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بمشاركة 100 مدرب من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص ومُعلمي التربية الرياضية.

وتناولت الورشة - التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد - عدة محاور قدمها المحاضر الوطني الآسيوي المعتمد جمال الحساني، عن أساسيات علم تدريب كرة القدم وإعداد المدرب، وكيفية تغلب مدرب الكرة على التحديات كافة ومن بينها التحدي الصحي الراهن، وطريقة توزيع المهام على الطاقم الفني والإداري للفريق، وضرورة تواصل المدرب المستمر مع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى معرفة آليات التواصل ومراقبة المدرب للحالة الصحية والبدنية للاعبين والتدريبات التي يجب أن يمارسها اللاعب خلال الفترة الحالية وأهمية التخطيط للمرحلة المقبلة .

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في عقد العديد من الدورات والورش التدريبية، والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تستضيفها الدولة

مشيراً إلى أن ورشة عمل الأمس كانت الأولى ضمن سلسلة من الورش المختلفة التي ستقام على مدار الأيام المقبلة سواء للكوادر الفنية أو الإدارية أو التحكيمية.

وقال ابن هزام إن اتحاد الكرة في ضوء توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد يحرص دائماً على المشاركة الفعالة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية بالدولة، وتسخير كل إمكانياته الفنية والبشرية لذلك، ضمن مسؤوليته المجتمعية التي تحقق التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات والجهات الرياضية، لتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة.

من جهته، قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي : تأتي ورشة تأهيل مدربي كرة القدم بالأولمبياد الخاص ضمن سلسلة جديدة من الندوات وورش العمل الإلكترونية للمدربين والإداريين التي ننسق لتنظيمها مع الاتحادات والجهات الرياضية المختلفة، لتعزيز قدرات الكوادر العاملة والمنتسبة للأولمبياد الخاص الإماراتي، واطلاعهم على آخر المستجدات في المجال الرياضي المختص برياضات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية، ونشر الثقافة الرياضية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع.

بدوره عبر المحاضر الآسيوي جمال الحساني عن سعادته بالمشاركة الإيجابية والفعالة للمدربين خلال فعاليات الورشة التي شهدت نقاشاً وتبادلاً للمعلومات حول آخر مستجدات التدريب وأساليبه الحديثة باستخدام التكنولوجيا والأجهزة الحديثة ، معرباً عن شكره وتقديره لاتحاد كرة القدم على المبادرات التي يقوم بها خلال فترة توقف النشاط الكروي وتنظيمه للعديد من الورش الفنية التي تخدم قطاع كرة القدم بالدولة.

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