الظفرة يتمسك بالمنصوري ويعرض عليه التجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يتمسك نادي الظفرة باستمرار لاعبه في الفريق الأول لكرة القدم، سهيل المنصوري، الذي تنتهي فترة تعاقده بنهاية الشهر الجاري، وعرض عليه تجديد التعاقد، بعد نجاحه بشكل لافت مع الفريق، عقب الانضمام إلى كشوفاته قبل موسمين قادماً من نادي الوحدة، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر، عن دخول أندية أخرى على الخط للاستفادة من خدماته، وعرضت عليه الانضمام إلى صفوفها، دون أن يتم حسم الملف، وأن رحيله وارد بشكل كبير، بتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة، حال لم ينجح ناديه في المحافظة على جهوده، وسبق أن طلب نادي الظفرة من المنصوري تمديد عقده مع بداية الموسم الحالي، أسوة بعدد من زملائه مثل خالد باوزير، خالد الدرمكي، إبراهيم سعيد، خالد بطي، لكن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات وتنفيذ الخطوة.

عنصر مهم

وأكد خميس المنصوري نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم أن ناديه حريص على سهيل المنصوري، ويعتبره من العناصر المهمة، وأضاف: عرضنا عليه الاستمرار بتجديد التعاقد معه وننتظر رده، فيما أشاد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق، بإمكانات سهيل المنصوري وقال: إنه من العناصر التي ظل يعول عليها كثيراً منذ الموسم الماضي، وإنه كان صاحب بصمة إيجابية في العديد من المباريات، مؤكداً رغبته في التمسك باستمرار لاعبه خلال المرحلة المقبلة.

23

خاض سهيل المنصوري 23 مباراة في الموسم ، ورغم قلة عدد الأهداف، التي أحرزها إلا أنه قدم مردوداً جيداً، ساعده على اختياره لصفوف المنتخب الوطني الأول في وقت سابق.

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