أحمد علي: لست مستعجلاً في تحديد وجهتي المقبلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد أحمد علي لاعب الوحدة، والمعار إلى الوصل عدم استعجاله في تحديد وجهته المقبلة، بعد أن أصبح خارج حسابات العنابي، ومنحه النادي الضوء الأخضر، للرحيل والبحث عن ناد آخر عقب نهاية إعارته لـ«الإمبراطور»، مشيراً إلى أن عقده مع الوحدة لا يزال ممتداً حتى ديسمبر المقبل، وسينتظر لمعرفة ما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن مستقبله، وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف «فهود زعبيل» على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي، فيما كان قد عاد للوحدة في يناير عام 2019، ولم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق بصفة دائمة، حين تولى الهولندي هنيك تين كات تدريب الفريق، قبل أن يوافق النادي على إعارته مطلع الموسم.

وقال علي لـ«البيان الرياضي»: الوحدة أبلغني بأن عليّ البحث عن ناد آخر، بعد نهاية إعارتي للوصل، وعقدي مع الوحدة ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ولا أستعجل الأمور، بشأن وجهتي المقبلة، وأعتقد أن الكلام عن الانتقال لناد آخر الآن سابق لأوانه في ظل الظروف الحالية، وعدم وضوح الرؤية بخصوص المسابقات الكروية، بعد توقف النشاط نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، وأضاف: «لكل حادث حديث بخصوص الانتقالات، وسأنتظر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة».

الجدير بالذكر أن أحمد علي شارك مع الوصل الموسم الحالي في 16 مباراة، منها 13 في دوري الخليج العربي، و3 مباريات في كأس الخليج العربي، بواقع 677 دقيقة إجمالي مشاركاته، وأحرز هدفاً وحيداً.

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